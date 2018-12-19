СМИ: «Ак Барс» подпишет контракт с игроком «Филадельфии»

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22-летний нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайезр» россиянин Радель Фазлеев в ближайшее время подпишет контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанским «Ак Барсом», утверждает «Чемпионат».

Соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее «Филадельфия» выставила хоккеиста на драфт отказов.

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Фазлеев был задрафтован «летчиками» в 2014 году под общим 168 номером. Последние три года форвард провел за «Лехай Валли» — фарм-клуб «Флайерз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). На его счету две голевых передачи в 15 играх нынешнего сезона. Фазлеев так и не дебютировал за «Филадельфию» в НХЛ.

В 2016 году воспитанник «Ак Барса» в составе сборной России выиграл серебряные медали молодежного чемпионата мира.

Ранее агент Дацюка ответил на вопрос о возвращении форварда в НХЛ.