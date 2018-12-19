В «Тосно» не винят Мутко за исчезновение клуба

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Бывший генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тосно» Вячеслав Матюшенко не считает бывшего президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко виновным в банкротстве клбуов, сообщает «Чемпионат».

По его словам, при Мутко РФС вышел из кризиса.

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«При Мутко в РФС все разрешилось. Организация вышла из кризиса, можно сказать, что в ноль, возможно, даже в прибыль. При его руководстве развалилось несколько клубов? Это не его вина. Тут скорее наше общее экономическое положение в стране играет роль. А при Виталии Леонтьевиче, повторюсь, наоборот, все выровнялось», — сказал Матюшенко.

За последние годы в России не смогли пройти лицензирование либо обанкротились пермский «Амкар», томская «Томь», краснодарская «Кубань», воронежский «Факел» и «Луч-Энергия» из Владивостока.

Ранее Мутко подвел итоги своей работы на посту президента РФС.