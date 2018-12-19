Аргентинский футболист нокаутировал судью

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Футболист аргентинской любительской команды «Спортинг» из Санто-Пипу Луис Масиэль избил судью Габриэля Кортинеса за удаление во время первого финального матча лиги Посаденья против «Митре», сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел в конце второго тайма при счете 3:1 в пользу «Митре». Рефери удалил футболиста за нарушение правил, а в ответ получил два удара в голову.

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«Я посмотрел на секундомер, до конца матча оставалось полторы минуты. После отключился — и больше ничего не помню», — сообщил Кортинес.

Матч так и не был доигран. Кортинесу помогли прийти в себя, после чего его увезли в больницу. Ответная игра намечена на 23 декабря.

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