Сын Жириновского может возглавить российский футбол

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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев не исключает своего выдвижения на пост главы организации, передает ТАСС.

19 декабря президентские полномочия сложил бывший глава РФС Виталий Мутко. До февраля 2019 организацией будет временно руководить Сергей Прядкин.

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«Только сегодня произошла реальная отставка Мутко, и вопрос о моем участии в выборах на пост главы РФС пока не закрыт. Он обсуждается, но я не могу сказать, что прямо завтра встану и побегу. Там есть определенная процедура, устав, который достаточно сложный. Думаю, что этот вопрос будет решаться уже после новогодних каникул, я рассматриваю такую возможность», — отметил Лебедев.

46-летний Игорь Лебедев — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации с 1999 года. Сын главы Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского.

Ранее сообщалось, что президент «Урала» жалеет об уходе Мутко с поста главы РФС.