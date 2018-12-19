Гол и передачи Наместникова помогли «Рейнджерс» одолеть «Анахайм»
«Нью-Йорк Рейнджерс» одолел «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:1. Самым результативным игроком матча стал российский нападающий победившей команды Владислав Наместников. Хоккеист оформил гол и исполнил две результативные передачи.
Российский форвард Павел Бучневич провел на льду 14 минут 40 секунд.
Ранее вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был признан первой звездой матча НХЛ против «Торонто».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
0:1 — Оберг (Гецлаф, Каше), 34:09
1:1 — Наместников (Хауден, Веси), 49:52
2:1 — Хейз (Наместников), 59:20
3:1 — Хитил (Наместников, Зибанеджад), 59:41