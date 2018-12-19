Биатлонист Лапшин пропустит этап Кубка мира в Чехии из-за вируса

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Биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за Южную Корею, не выступит на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает «Советский спорт».

Этой информацией поделился сам спортсмен в своем инстаграме.

«Закончился этап кубка мира в Хохфильцене. Получился он для меня очень тяжелым, так как, видимо, зацепил какой-то вирус. Может быть, даже кишечный. А с этим очень тяжело бежать и показывать какой-то результат. Решили, что буду пропускать этап Кубка мира в Нове-Место. Полетел домой лечиться, поэтому увидимся в ближайшем будущем», — написал Лапшин.

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Соревнование будет проходить с 20 по 23 декабря.

Напомним, что до 2017 года южнокорейский биатлонист выступал за Россию.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Антон Шипулин не хочет участвовать в гонке в Ижевске из-за холода.