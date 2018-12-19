Гандболистки сборной России рассказали о забастовках во Франции

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Гандболистки сборной России Дарья Дмитриева, Анна Седойкина и Анна Сень рассказали об их пребывании во Франции во время чемпионата Европы, передает Sport24.

Спортсменки заявили, что кормили их плохо.

«Французская кухня прошла мимо нас? Ну да. Мне кажется, она немножко специфическая для нас — мы любим борщ, что-то такое. А у них этого нет. Например, у них есть крем-суп, что-то томатное. Не все такое любят. Они очень много едят овощей, в качестве гарнира дают и вареную морковку. Кто-то любит, кто-то нет», — поделилась Седойкина.

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Также гандболистки прокомментировали перенос матча из-за ситуации в стране.

«Что касается переноса игры с Сербией из-за забастовки, то просто растянули чемпионат, мы немножко не были к этому готовы. У нас из-за переноса игры на один день получился большой перерыв, в течение пяти дней у нас были только тренировки, просмотры, собрания. Этот перенос был немного непонятным, дали большое количество выходных. Нечего было настолько делать. Постоянно сидели в гостинице, а так как жили за городом, нас никуда не выпускали из-за забастовок», — отметила Сень.

Седойкина подтвердила слова сокомандницы.

«Если и можно было выйти, то только пройти вокруг гостиницы, что мы и делали. Но это занимало буквально пять минут. Однажды нас вывезли в торговый центр, но на улице начались какие-то движения, и через 40 минут нас увезли обратно», — заключила спортсменка.

Напомним, что российская команда завоевала серебро чемпионата, уступив в финале хозяйкам турнира.

Ранее олимпийский чемпион, генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин поделился мнением о выступлении российской команды на чемпионате Европы 2019 года.