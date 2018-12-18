Новый бразильский защитник «Спартака» прилетел в Москву

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Бразильский защитник Айртон Лукас, которого приобрел московский «Спартак» у «Флуминенсе» из Рио-де-Жанейро, прибыл в Москву, сообщает «Советский спорт».

Новый игрок красно-белых остановился в одном из отелей столицы.

Напомним, что «Спартак» объявил о подписании долгосрочного договора с футболистом 17 декабря.

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Айртон является воспитанником академии «Флуминенсе». В основной команде он дебютировал в 2018 году. В нынешнем сезоне 21-летний защитник принял участие в 49 матчах, в которых отдал одну передачу.

Ранее нападающий Златан Ибрагимович продлил контракт с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».