«МЮ» придется раскошелиться на €26 млн в случае увольнения Моуринью

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может получить внушительную неустойку в случае досрочного расторжения контракта с клубом, сообщает «Советский спорт».

По информации The Mirror, если руководство «красных дьяволов» решит уволить португальского специалиста, то клубу придется заплатить Моуринью предусмотренные контрактом €26 млн.

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В своем крайнем матче «красные дьяволы» со счетом 1:3 уступили «Ливерпулю». Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что Моуринью объяснил поражение от «Ливерпуля» невезением.