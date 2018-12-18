Вратарь футбольного клуба «Витебск» Щербаков погиб вместе с семьей

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Вратарь белорусского футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков погиб вместе с семьей в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщает «Советский спорт».

В минувшем сезоне в составе «Витебска» Щербаков сыграл 22 матча, в которых пропустил 14 голов, информирует пресс-служба команды.

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По данным издания Onliner, авария произошла после того, как машину игрока сначала занесло, а потом вынесло на встречную полосу. После этого он столкнулся с эвакуатором. В ДТП погибли спортсмен, его жена и их 6-летний сын.

3-летний сын Щербаковых ехал в детском кресле и выжил. В данный момент он находится в больнице. Для водителя эвакуатора все обошлось без травм.

В 2011 году голкипер выступал за БАТЭ и стал чемпионом Белоруссии, а также обладателем Суперкубка страны.

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