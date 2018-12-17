Игрок «Зенита»: с такими показателями Глушаков «Спартаку» не нужен
Волейболист казанского «Зенита» и болельщик московского «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал игру полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, передает «Реальное время».
Спортсмен высказался относительно действий капитана столичной команды на поле.
«Главное, чтобы футболисты пешком не ходили по полю. Посмотрите на цифры Глушакова. Там неточных передач — 60 процентов. Брак зашкаливает. Да понятно, что с такими цифрами Денис в команде не нужен. С такими показателями и я могу пару матчей провести. В общем, мне все равно, какие они люди, как себя ведут, чем занимаются. Дай результат, и все. Все закроют глаза, все забудут и будут вас любить. Привозите Глушакова хоть прямо из бани на игру, пусть играет хоть в халате. Только пусть при этом дает результат», — заявил Спиридонов.
В середине сентября 2018 года Глушаков и защитник «Спартака» Андрей Ещенко конфликтовали с бывшим наставником Массимо Каррерой, из-за чего были переведены в дублирующий состав. Временный исполняющий обязанности главного тренера Руаль Рианчо вернул футболистов на их позиции.
Ранее ассистент главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко оценил игру полузащитника красно-белых Романа Зобнина.