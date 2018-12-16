Россиянин Рылов стал чемпионом мира в плавании на 200 м на спине
Россиянин Евгений Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу, сообщает «Советский спорт».
Он опередил американца Райана Мерфи на 0,32 секунды. Бронза досталась Радославу Кавецки из Польши, который выиграл касание у австралийца Митчелла Ларкина.
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Чемпионат мира. Короткая вода. Ханчжоу (Китай)
Мужчины. 200 м. Спина
1. Евгений Рылов (Россия) — 1.47,02
2. Райан Мерфи (США) — + 0,32
3. Радослав Кавецки (Польша) — + 1,23
До этого Рылов выиграл золото в комбинированной эстафете на чемпионате мира.
Ранее россиянки заняли весь пьедестал в гонке преследования на Кубке IBU.