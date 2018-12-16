Овечкину остался матч до повторения рекорда Гретцки

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на шестое место по продолжительности результативной серии среди возрастных игроков лиги, сообщает «Советский спорт».

33-летний нападающий набирает очки в 14 матчах подряд

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Рекорд принадлежит бывшему главному тренеру «Вашингтона» Адаму Оутсу, который забивал или отдавал передачи в 20 играх НХЛ подряд в возрасте 34 лет. 34-летний Горди Хоу набирал очки в 16 матчах сезона-1962/63. Люк Робитайл (34 года, сезон-1999/00), Уэйн Гретцки (35, 1996/97) и Крис Челиос (33, 1995/96) набирали очки в 15 матчах кряду. 33-летний Овечкин делит шестое место с Марселем Дионном (33, 1984/85) и Хоу (35, 1963/64).

Общий рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, который в сезоне-1983/84 набирал очки в 51 игре подряд.

Ранее Овечкин стал первой звездой в матче против «Баффало».