Овечкину остался матч до повторения рекорда Гретцки
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на шестое место по продолжительности результативной серии среди возрастных игроков лиги, сообщает «Советский спорт».
33-летний нападающий набирает очки в 14 матчах подряд
Рекорд принадлежит бывшему главному тренеру «Вашингтона» Адаму Оутсу, который забивал или отдавал передачи в 20 играх НХЛ подряд в возрасте 34 лет. 34-летний Горди Хоу набирал очки в 16 матчах сезона-1962/63. Люк Робитайл (34 года, сезон-1999/00), Уэйн Гретцки (35, 1996/97) и Крис Челиос (33, 1995/96) набирали очки в 15 матчах кряду. 33-летний Овечкин делит шестое место с Марселем Дионном (33, 1984/85) и Хоу (35, 1963/64).
Общий рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, который в сезоне-1983/84 набирал очки в 51 игре подряд.