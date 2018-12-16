Сборная России U18 пробилась в финал Мирового кубка вызова
Юниорская сборная России U18 пробилась в финал Мирового кубка вызова, сообщает ТАСС.
В полуфинальном поединке российская команда смогла одолеть сборную Чехии со счетом 4:1.
Дубль на свой счет записал нападающий Родион Амиров, также шайбы забросили Илья Николаев и Даниил Гутик. Единственный гол сборной Чехии оформил Ян Стибингр.
В финале россияне встретятся с победителем пары США U19 — «Канада Запад». Финал и матч за третье место состоятся 17 декабря.
Ранее сообщалось, что сборная России U18 одолела Чехию U19 на Мировом кубке вызова.
Мировой кубок вызова U18. Боннивил (Канада). Полуфинал
Россия U18 — Чехия U19 — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
1:0 — Амиров (Николаев), 17:25;
1:1 — Стибингр, 19:13;
2:1 — Николаев (Буренов, Подколзин), 43:51;
3:1 — Гутик (Николаев, Буренов), 55:59;
4:1 — Амиров (Мингачев), 59:26 — 4:1.