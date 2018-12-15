Тренер сборной Чехии прокомментировал поражение от России

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Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига после поражения от российской команды в матче Кубка Первого канала (2:7) отметил, что соперник его ничем не удивил, передает ТАСС.

При этом специалист не стал акцентировать внимание на грубой игре своей команды — чехи набрали за матч 31 штрафную минуту.

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«Я бы об удалениях не говорил, как мы начали матч в меньшинстве, так мы его и закончили. Со сборной России так невозможно играть. Россияне ничем не удивили, но если позволить им такое преимущество, то с ними невозможно играть. В поражении виновата вся команда, если бы мы были более дисциплинированы, то выполнили бы свою задачу», — сказал Ржига.

В последнем туре Кубка Первого канала Чехия сыграет со Швецией в Москве, а Россия примет Финляндию на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что игрок сборной России избежал серьезной травмы в матче с Чехией.