Конькобежец Кулижников победил на этапе Кубка мира

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Россиянин Павел Кулижников стал лучшим на дистанции 500 метров на четвертом этапе Кубка мира в голландском Херенвене, сообщает «Советский спорт».

Кулижников прошел дистанцию за 34,494 секунды, опередив японца Цубасу Хасегаву на 0,027 секунды. Бронза досталась еще одному японцу Юме Мураками.

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Кубок мира. 4-й этап. Херенвен (Голландия)

Мужчины. 500 м

1. Павел Кулижников (Россия) — 34,494

2. Цубаса Хасегава (Япония) — 34,521

3. Юма Мураками (Япония) — 34,557…

7. Виктор Муштаков (Россия) — 34,740...

13. Руслан Мурашов (Россия) — 34,911

Кулижников занимает второе место в общем зачете Кубка мира на дистанции 500 метров.

Ранее Бабиков выиграл серебро на этапе Кубка IBU.