Бабиков выиграл серебро на этапе Кубка IBU
Российский биатлонист Антон Бабиков занял второе место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау, сообщает «Советский спорт».
Бабиков проиграл норвежцу Йоханнесу Дале 22,4 секунды. Сергей Корастылев стал седьмым, Александр Поварницын — 12-м, Петр Пащенко — 21-м, Василий Томшин — 24-м, Игорь Малиновский — 33-м.
Кубок IBU. 2-й этап. Риднау (Италия)
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Йоханнес Дале (Норвегия) — 25.53,4 (1)
2. Антон Бабиков (Россия) — + 22,4 (0)
3. Сиверт Баккен (Норвегия) — + 23,4 (1)
7. Сергей Корастылев (Россия) — + 38,3 (0)...
12. Александр Поварницын (Россия) — + 1.04,5 (2)...
21. Петр Пащенко (Россия) — + 1.46,9 (2)...
24. Василий Томшин (Россия) — + 1.51,6 (2)...
33. Игорь Малиновский (Россия) — + 2.16,6 (1)...
Бабиков продолжает лидировать в общем зачете Кубка IBU.
Ранее сообщалось, что Бабикова могут вызвать на этап Кубка мира в Хохфильцене.