Агент рассказал о переходе Зобнина и Ташаева в «Спартак»
Футбольный агент Роман Орещук открыл некоторые детали переходов полузащитников Романа Зобнина и Александра Ташаева из московского «Динамо» в московский «Спартак», передает Sport24.
Зобнин стал игроком красно-белых в 2016 году, Ташаев — на два года позже.
«Когда Рома переходил в «Спартак», с ним пытались поговорить и убедить, чтобы он остался в «Динамо». Рома сказал: «Хочу расти, в «Спартак» два раза не зовут. Я там буду играть, добиваться целей. В ФНЛ играть не хочу». Сейчас все пытаются Рому обидеть, зацепить. Но я считаю, во многом благодаря ему «Динамо» вернулось в Российскую премьер-лигу, а Рома вырос до игрока национальной сборной. Ташаеву при встрече говорил: «Сань, подумай. Еще сезон». Он ответил: «Вдруг через сезон уже не позовут?», — сказала Орещук.
Орещук стал футбольным агентом после завершения карьеры игрока в 2010 году.