Исполком IBU принял решение в отношении российских биатлонистов
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не отстранять российских биатлонистов, в отношении которых австрийская полиция проводит расследование, передает ТАСС.
Как отмечает пресс-служба организации, правоохранительные органы Австрии не предоставили дополнительных сведений по данному делу.
12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.