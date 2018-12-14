Устюгов пропустит спринт на этапе Кубка мира
Российский лыжник Сергей Устюгов пропустит спринтерскую гонку свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, информирует «Советский спорт».
Как сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России, в гонке выступят Александр Большунов, Андрей Краснов, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Иван Якимушкин и Алексей Петухов. У женщин под флагом России побегут Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Елена Соболева и Евгения Шаповалова.
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Спринтерские гонки на четвертом этапе Кубка мира пройдут 15 декабря. На следующий день в Давосе состоятся индивидуальные гонки.