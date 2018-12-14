В ФГР отметили самоотдачу российских гандболисток
Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин высоко оценил победу женской сборной России над командой Румынии (28:22) в полуфинале проходящего во Франции чемпионата Европы, сообщает ТАСС.
Россиянки вышли в финал континентального первенства впервые за 12 лет.
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«Девочки играли с сумасшедшей самоотдачей. Они уже к середине игры обеспечили себе комфортное преимущество. Нам не нужно выбирать соперника по финалу, готовиться надо к обеим командам», — сказал Воронин.
Сборная России в финале турнира сыграет с победителем пары Голландия — Франция. Они сыграют 14 декабря. Начало встречи в 23.00 мск. Матч за третье место и финал чемпионата Европы состоятся 16 декабря.
Ранее эксперт оценила шансы российских гандболисток в финале ЧЕ.