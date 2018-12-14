Фуркад прокомментировал обвинения в адрес сборной России

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Самый титулованный спортсмен в истории биатлона француз Мартен Фуркад отказался делать выводы по факту обвинений в адрес сборной России со стороны австрийской полиции, сообщает «Матч ТВ».

При этом пятикратный олимпийский чемпион уверен, что без доказательств не будет и санкций в отношении россиян.

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«Единственное, что я могу сказать, так это то, что пока идет расследование, я не делаю каких-то заключений. Если расследовать окажется нечего, то полиция закроет дело. А если у них будут какие-то факты, доказательства, улики, то они его продолжат, и последуют санкции. Но я думаю, что мы живем в мире, где никого нельзя считать виновным без доказательств. На данный момент доказательства не предъявлены, и если их нет, то и санкций не последует», — сказал Фуркад.

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

Ранее главный тренер исключил употребление допинга в сборной России.