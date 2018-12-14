Главный тренер исключил употребление допинга в сборной России

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев ответил на обвинения австрийской полиции в адрес российских спортсменов, сообщает ТАСС.

Россияне обвиняются в употреблении допинга во время чемпионата мира 2017 года в австрийском Хохфильцене.

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«Того, что нам инкриминируют, не могло быть. Нам сказали, что мы манипулировали с кровью — насыщали ее кислородом. Но это полный бред, все это выглядит как заказ специально под исполком Международного союза биатлонистов (IBU), который тут пройдет завтра. После Олимпиады в Сочи, всех этих разбирательств, мы под постоянным колпаком у Всемирного антидопингового агентства (WADA), надо быть идиотом или абсолютным дураком, чтобы идти на это», — резюмировал Хованцев.

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

Ранее министр спорта России прокомментировал инцидент в Австрии.