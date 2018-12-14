Погода помешала Гараничеву выступить в спринте без промахов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/829/10555829/RIAN_03042157.HR.ru-pic905-895x505-9565.jpg">

Биатлонист Евгений Гараничев объяснил свое неудачное выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает ТАСС.

По словам спортсмена, занявшего 50-е место с двумя промахами и двухминутным отставанием, скандал вокруг сборной России не помешал ему во время гонки.

Реклама

«Ходят какие-то бредни, которым я не придаю значения. Я просто выхожу на старт, борюсь и доказываю, что надо выступать как можно успешнее, несмотря ни на что. Но мне бы больше хотелось говорить о гонке, не смешивать ее с неприятностями, которые случились. На середине дистанции я просто перестал чувствовать пальцы рук, просто не чувствовал спусковой крючок. Не знаю, с чем это связано, может, сказалось влажность», — сказал Гараничев.

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

Ранее Логинов стал восьмым в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.