Погода помешала Гараничеву выступить в спринте без промахов
Биатлонист Евгений Гараничев объяснил свое неудачное выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает ТАСС.
По словам спортсмена, занявшего 50-е место с двумя промахами и двухминутным отставанием, скандал вокруг сборной России не помешал ему во время гонки.
«Ходят какие-то бредни, которым я не придаю значения. Я просто выхожу на старт, борюсь и доказываю, что надо выступать как можно успешнее, несмотря ни на что. Но мне бы больше хотелось говорить о гонке, не смешивать ее с неприятностями, которые случились. На середине дистанции я просто перестал чувствовать пальцы рук, просто не чувствовал спусковой крючок. Не знаю, с чем это связано, может, сказалось влажность», — сказал Гараничев.
12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.
Ранее Логинов стал восьмым в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.