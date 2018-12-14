Умер Анатолий Кострюков

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Заслуженный тренер СССР и РСФСР по хоккею, бывший защитник московских «Крыльев Советов» Анатолий Кострюков скончался на 95-м году жизни, информирует ТАСС.

Как сообщает, пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), прощание с Кострюковым состоится 16 декабря на Ваганьковском кладбище.

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С 1948 по 1957 год играл на позиции защитника в столичных «Крыльях Советов». В чемпионатах СССР провел более 160 матчей и забросил девять шайб. Обладатель Кубка СССР 1951, чемпион СССР 1957 года.

После завершения игровой карьеры Кострюков трудился в тренерских штабах московского «Локомотива» и челябинского «Трактора», а также возглавлял загребский «Медвешчак» и сборную Югославии. Тренер-консультант сборной СССР на трех чемпионатах мира.

С 1983 по 1987 год — начальник управления хоккея Спорткомитета СССР в 1983. В 2004 году он был введен в Зал славы отечественного хоккея, был награжден орденами Почета, «Дружбы Народов» и «Знаком Почета».

Ранее россияне Василевский и Панарин вошли в число звезд дня НХЛ.