Защитник «Манчестер Юнайтед» готов покинуть клуб из-за Моуринью

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Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Mail, эквадорский футболист хочет уйти из команды из-за проблем с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью и его нежелании дать игроку больше игровой практики. Контракт Валенсии истекает следующим летом.

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Напомним, что в начале октября защитник лайкнул пост в одной из социальных сетей, посвященный критике португальского специалиста. Спортсмен лично извинился перед наставников, но его все равно отправили в запас.

Валенсия попал в сферу интересов «Вест Хэм Юнайтед», надеющегося получить эквадорца бесплатно по окончании сезона.

Ранее установивший рекорд по смене клубов футболист опять сменил клуб.