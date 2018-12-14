Перенесший операцию игрок «Спартака» поблагодарил всех за поддержку

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Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о своем самочувствии после операции, которую он перенес в Риме, передает «Советский спорт».

Игрок красно-белых поблагодарил всех, кто его поддерживал, в инстаграме.

«Хотел бы выразить благодарность профессору Сантуччи и всему медицинскому персоналу за успешную операцию и помощь в восстановлении моего здоровья. Спасибо всем вам за сообщения, которые я получил. Ваша поддержка очень важна для меня. Скоро я вернусь еще сильнее», — заявил Боккетти.

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Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

В этом сезоне итальянец провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 11 матчей, десять из которых в основном составе.

Ранее нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Патрик Закриссон рассказал о своем физическом состоянии после травмы.