Перенесший операцию игрок «Спартака» поблагодарил всех за поддержку
Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о своем самочувствии после операции, которую он перенес в Риме, передает «Советский спорт».
Игрок красно-белых поблагодарил всех, кто его поддерживал, в инстаграме.
«Хотел бы выразить благодарность профессору Сантуччи и всему медицинскому персоналу за успешную операцию и помощь в восстановлении моего здоровья. Спасибо всем вам за сообщения, которые я получил. Ваша поддержка очень важна для меня. Скоро я вернусь еще сильнее», — заявил Боккетти.
Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.
В этом сезоне итальянец провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 11 матчей, десять из которых в основном составе.
Ранее нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Патрик Закриссон рассказал о своем физическом состоянии после травмы.
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Хотел бы выразить благодарность Профессору Сантуччи и всему Медицинскому персоналу Виллы Стюарт за успешную операцию и помощь в востановлении моего здоровья. Спасибо всем вам за сообщения , которые я получил. Ваша поддержка очень важна для меня. Скоро я вернусь ещё сильнее! ��⚪️❤️ / Grazie al prof.Santucci e a tutto lo staff di Villa Stuart! Grazie anche a tutti voi per i tanti messaggi che ho ricevuto,tornerò molto presto.