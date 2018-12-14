WADA объяснило обвинения австрийской полиции в адрес биатлонистов

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объяснило обвинения австрийской полиции в нарушении антидопинговых правил в адрес российских биатлонистов, передает «РИА Новости».

В организации утверждают, что расследование — это продолжение следствия по делу Международного союза биатлонистов (IBU).

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«WADA подтверждает, что события, которые произошли в Хохфильцене, являются продолжением полицейского расследования, начатого в отношении IBU в апреле текущего года», — заявили в WADA.

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

Ранее посольство России в Австрии обратилось к адвокатам из-за подозрений австрийских правоохранительных органов.