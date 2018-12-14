Экс-чемпион мира по боксу вызвал на поединок президента UFC

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Экс-чемпион мира по боксу и глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя вызвал президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта на поединок, передает MMA Fighting.

Спортсмен заявил, что хочет выйти с главой организации на ринг в трехраундовом бою по правилам бокса.

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«Давай выйдем на ринг. Почему бы и нет? Давай встретимся на ринге. Три раунда. Давай сделаем это. Давайте сделаем это на турнире с Саулем Альваресом. Я даже дам тебе пять месяцев, чтобы ты мог слезть со стероидов. Потом мы наберем хорошую форму и проведем три раунда. Я готов к тому что ты на 20 кг тяжелее меня. Нормально, я готов. Давай сделаем это», — заявил де ла Хойя.

Уайт и американский боксер конфликтовали из-за финансовых выплат бойцам. Де ла Хойя уверен в том, что Дана недоплачивает спортсменам UFC. Глава организации опровергал эту информацию и обвинял боксера в наркотической зависимости.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник попросил у UFC бой с «топовым оппонентом».