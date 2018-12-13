Обвинения в адрес биатлонистов основаны на переписке экс-руководства IBU

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал скандал обвинением в нарушении антидопинговых правил в адрес российских биатлонистов, передает ТАСС.

Наставник заявил, что подозрения австрийских властей основаны на переписке бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга и бывшего генерального секретаря организации Николь Реш.

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«По словам полицейских, у них имеется переписка Реш и Бессеберга, из которой они поняли, что россияне использовали допинг и насыщали кислородом кровь. У них якобы еще есть показания родственников. Но как можно использовать показания родственников, когда биатлонисты живут не с ними? В ответ на это в полиции заявили, что они рассматривают все показания», — заявил российский специалист в эфире «Матч ТВ».

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее посольство России в Австрии обратилось к адвокатам из-за обвинений российских биатлонистов.