Юрлова-Перхт завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону

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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает ТАСС.

Спортсменка преодолела два огневых рубежа без промахов и финишировала с отставанием 24,4 секунды от итальянки Доротеи Вирер. Второй пришла финка Кайса Мякяряйнен (отставание 0,6 секунды).

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Соревнование завершится 16 декабря.

13 декабря состоится мужской спринт, 14 декабря пройдут гонки преследования среди мужчин и женщин, а 15 декабря — женская и мужская эстафеты.

Ранее посольство России в Австрии обратилось к адвокатам из-за обвинений российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил во время мирового первенства.