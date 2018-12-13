Сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка IBU
Сборная России заняла первое место в смешанной эстафете на втором этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском Риднау, сообщает ТАСС.
Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Юрий Шопин и Антон Бабиков преодолели дистанцию с результатом в один час 19 минут 27,1 секунды, затратив 11 дополнительных патронов на огневых рубежах.
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Второй пришла национальная команда Швеции с отставанием в 8,9 секунды, третьей — команда Норвегии (+53,2).
Сорвенование завершится 16 декабря.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением об обвинении российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил.