Сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка IBU

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Сборная России заняла первое место в смешанной эстафете на втором этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском Риднау, сообщает ТАСС.

Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Юрий Шопин и Антон Бабиков преодолели дистанцию с результатом в один час 19 минут 27,1 секунды, затратив 11 дополнительных патронов на огневых рубежах.

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Второй пришла национальная команда Швеции с отставанием в 8,9 секунды, третьей — команда Норвегии (+53,2).

Сорвенование завершится 16 декабря.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением об обвинении российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил.