Тренер сборной России по биатлону высказался о возможных махинациях с кровью

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Бывший тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал обвинения полиции Австрии по делу о нарушении антидопинговых правил российским биатлонистом Александром Логиновым.

«Его тестировали больше всех после того, как он начал выступать на международной арене после дисквалификации: между сборами, между соревнованиям, после стартов. В этом году вся подготовка тоже шла открыто, не было ни одного замечания», — цитирует Касперовича ТАСС.

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Комментируя ситуацию с обвинениями, Логинов заявил, что полиция подозревает биатлонистов в махинациях с переливанием крови.

«Про махинации с кровью — полный бред: перед чемпионатом мира мы находились на сборе и были открыты для проверки, и мы никогда этим не занимались, у нас даже не было разговоров на эту тему. На чемпионате мира в Хохфильцене мы тоже все были полностью доступны: спортсмены, врачи, массажисты, тренеры. Очевидно, что никаких махинаций быть не могло», -— добавил специалист.

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

Допрос российских биатлонистов состоится 13 декабря после женского спринта.

Логинов в 2014 году был отстранен от участия в соревнованиях по подозрению в употреблении запрещенных веществ. 10 июля 2015 года решением Международного союза биатлонистов (IBU) спортсмен был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года.

На стартовом этапе в словенской Поклюке Логинов взял бронзы в спринте и гонке преследования.

В общем зачете Кубка мира россиянин занимает четвертое место.