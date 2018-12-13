Фуркад прокомментировал информацию об обвинениях российских биатлонистов

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Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что не знал о приезде австрийской полиции в расположение сборной России.

«Австрийская полиция приехала к сборной России в отель? Первый раз слышу об этом. Не знаю, что там происходит», — цитирует Фуркада «Чемпионат.com».

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12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

На чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене, который прошел с 8 по 19 февраля, Шипулин и Волков выиграли золото в эстафетной гонке в составе российской команды. В смешанной эстафете сборная России с Логиновым и Шипулиным взяла бронзу.

В данный момент национальная команда готовится ко второму этапу Кубка мира в Хохфильцене. Из числа подозреваемых в расположении сборной находятся биатлонисты Логинов, Гараничев и Старых.