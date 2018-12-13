Представитель посольства отправился в расположение сборной России по биатлону

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Пресс-секретарь посольства России в Австрии Булат Хайдаров заявил, что представитель ведомства отправил Хохфильцен в расположение национальной команды по биатлону.

12 декабря обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года были предъявлены биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

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«Находимся в контакте и с нашей командой, и Министерством спорта России. Представитель посольства выехал в Хохфильцен, чтобы оказывать необходимое содействие на месте. Запросили у гепрокуратуры Австрии официальную информацию. Связались с руководством МВД Австрии. По существу вопроса делать какие-либо комментарии преждевременно. Разбираемся», — приводит слова Хайдарова ТАСС.

Допрос российских биатлонистов состоится 13 декабря после женского спринта.

Комментируя ситуацию с обвинениями, Логинов заявил, что полиция подозревает биатлонистов в махинациях с переливанием крови.

На чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене, который прошел с 8 по 19 февраля, Шипулин и Волков выиграли золото в эстафетной гонке в составе российской команды. В смешанной эстафете сборная России с Логиновым и Шипулиным взяла бронзу.

Ранее сообщалось, что австрийская полиция приезжала на сбор к Шипулину.