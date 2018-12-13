Украинский боксер Усик готов защитить Киево-Печерскую лавру от радикалов
Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что готов встать на защиту Киево-Печерской лавры, если обитель окажется под угрозой захвата радикалами.
«Я стану на сторону монахов», — ответил на вопрос Усик в эфире телеканала «112 Украина».
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Боксер добавил, что если Киев не изменит своего отношения к Москве, то «все так же и будет продолжаться».
Ранее Усик ответил на обвинения в сепаратизме со стороны соотечественников.