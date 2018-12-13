Дубль Зане принес «Манчестер Сити» победу над «Хоффенхаймом»

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«Манчестер Сити» переиграл «Хоффенхайм» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Лерой Зане. У гостей мяч забил Андрей Крамарич.

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По итогам группового этапа «Манчестер Сити» с 13 очками вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. «Лион» (восемь очков) стал второй. «Шахтер» (шесть очков) занял третье место и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Хоффенхайм» (три очка) замкнул турнирную таблицу группы F.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) — «Хоффенхайм» (Зинсхайм, Германия) — 2:1

Голы: 0:1 — Крамарич, 16 (пенальти); 1:1 — Зане, 45+1; 2:2 — Зане, 61.