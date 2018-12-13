«Валенсия» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

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«Валенсия» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Карлос Солер. Также мяч в свои ворота забил защитник гостей Фил Джонс. У «МЮ» гол в активе Маркуса Рашфорда.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После шести туров в Группе H первое место занял туринский «Ювентус», набравший 12 очков. «Манчестер Юнайтед» (десять очков) стал вторым. «Валенсия» (восемь очков) заняла третье место и вышла в 1/16 финала Лиги Европы. Швейцарский «Янг Бойз» (четыре очка) замкнул турнирную таблицу квартета.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур

«Валенсия» (Валенсия, Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) — 2:0

Голы: 1:0 — Солер, 17; 2:0 — Джонс, 47 (автогол); 2:1 — Рашфорд, 87.