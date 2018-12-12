Туктамышеву госпитализировали с воспалением легких

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Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева попала в больницу с подозрением на воспаление легких, сообщает «Советский спорт».

По этой причине россиянка будет вынуждена пропустить чемпионат России, который пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря, информирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках.

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Напомним, Туктамышева завоевала бронзу в финале Гран-при, который проходил в Канаде.

Чемпионат России станет отбором на первенства Европы и мира. Однако у Туктамышевой все равно будет шанс пробиться на эти соревнования, несмотря на пропуск всероссийского турнира. Отбор на международные старты с чемпионата России гарантировано проходят только фигуристки, занявшие первое и второе места, а третья спортсменка обычно определяется решением тренерского совета.

Ранее олимпийский призер, тренер танцевальной пары Виктория Синицына — Никита Кацалапов Александр Жулин прокомментировал выступление российских фигуристов в финале Гран-при по фигурному катанию.