Российские пловцы взяли бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира
Мужская сборная России по плаванию завоевала бронзу в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем, сообщает «Советский спорт». Российскую команду представляли Владимир Морозов, Евгений Седов, Мария Каменева и Розалия Насретдинова.
Выиграли заплыв американцы с мировым рекордом (1.27,89). Прошлое рекордное достижение установила команда Нидерландов в декабре 2017 года — 1.28,39.
Вторыми к финишу пришли голландцы.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Ханчжоу, Китай
Смешанная эстафета 4х50 м вольным стилем
1. США — 1.27,89.
2. Нидерланды — 1.28,51.
3. Россия (Владимир Морозов, Евгений Седов, Мария Каменева, Розалия Насретдинова) — 1.28,73.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершится 16 декабря.
Ранее мужская сборная России по плаванию взяла серебро в эстафете 4х100 м вольным стилем.