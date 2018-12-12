Российские пловцы взяли бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира

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Мужская сборная России по плаванию завоевала бронзу в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем, сообщает «Советский спорт». Российскую команду представляли Владимир Морозов, Евгений Седов, Мария Каменева и Розалия Насретдинова.

Выиграли заплыв американцы с мировым рекордом (1.27,89). Прошлое рекордное достижение установила команда Нидерландов в декабре 2017 года — 1.28,39.

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Вторыми к финишу пришли голландцы.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Ханчжоу, Китай

Смешанная эстафета 4х50 м вольным стилем

1. США — 1.27,89.

2. Нидерланды — 1.28,51.

3. Россия (Владимир Морозов, Евгений Седов, Мария Каменева, Розалия Насретдинова) — 1.28,73.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершится 16 декабря.

Ранее мужская сборная России по плаванию взяла серебро в эстафете 4х100 м вольным стилем.