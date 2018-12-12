Хавбек «Шальке» прокомментировал игру вратаря «Локомотива» в матче ЛЧ

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Полузащитник немецкого «Шальке» Алессандро Шепф прокомментировал матч с московским «Локомотивом» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Хавбек отметился единственным голом в игре.

«Конечно, забить первый гол в Лиге чемпионов — это, конечно, нечто особенное. Но для меня важнее победа команды. Эта победа пойдет нам на пользу и даст силы в предстоящих матчах Бундеслиги. Перед моим голом я думал, что Гилерме поймает мяч, но не выключился из игры и вознагражден. Еще до того, как мы повели в счете, у нас были хорошие шансы забить. Если посмотреть, как проходила игра, то наша победа была заслуженной», — цитирует Шепфа официальный сайт немецкого клуба.

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Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба.

«Локомотив» набрал три очка и занял последнее место в Группе D. Таким образом, «железнодорожники» не смогли выйти в 1/16 финала Лиги Европы и завершили участие в еврокубках.

Ранее каталонская «Барселона» повторила рекорд по количеству матчей без поражений на своем стадионе в Лиге чемпионов.