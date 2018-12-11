Бывшая девушка Овечкина стала виновницей ДТП с беременной девушкой

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Модель Валерия Соколова стала виновницей ДТП в Москве, сообщает Starhit.

По предварительным данным, девушка, управляя иномаркой, пыталась объехать пробку и выехала на встречную полосу. Нарушение ПДД привело к лобовому столкновению с другим автомобилем, в котором находилась семейная пара. Отмечается, что женщина находилась на девятом месяце беременности.

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Очевидцы говорят о том, что скорость машин была небольшая, поэтому никто не пострадал.

Соколова пыталась покинуть место ДТП, но другие участники движения остановили модель. Свидетели отмечают, что модель была в состоянии алкогольного опьянения.

Соколовой приписывают роман с хоккеистом Александром Овечкиным.

Ранее в сеть попало видео аварии с участием звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).