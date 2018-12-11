Хоккеист «Ак Барса» пожаловался на угрюмость россиян

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Защитник казанского «Ак Барса» Андрей Педан, имеющий опыт выступления в Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сравнил жителей России и Северной Америки, передает «Чемпионат».

По словам хоккеиста, россияне более угрюмые люди, но канадцы и американцы менее искренни.

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«Есть такое, что люди недовольные в России. Угрюмые, если день не удался, могут нахамить. Летел я один раз, уже сдал багаж, прошел паспортный контроль. Захожу в самолет, последний раз проверяют билет и паспорт. Девушка увидела, что у меня в ручной клади три вещи. Так она устроила скандал, начала на меня орать. В Америке такое свели бы в шутку или просто сделали замечание, а здесь думают, что все друг друга обманывают. Все равно мне больше нравится русское общение. Юмор, человеческие отношения мне больше нравятся в России. Может, я чего-то не понимаю, но мне казалось, что там все чересчур наигранно, что ли», — сказал Педан.

Педан играл в североамериканских лигах с 17 лет. В 25 лет он вернулся в Россию.

Ранее канадский хоккеист прокомментировал зарплаты в КХЛ.