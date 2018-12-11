Обокрали дом главного тренера сборной России

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Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сообщил о краже из его загородного дома часов и ювелирных изделий, информирует «Р-Спорт».

В управлении Министерства внутренних дел по Московской области подтвердили факт возбуждения уголовного дела, но уточнять подробности ситуации отказались.

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«Залезли через второй этаж. Какие-то ненормальные. Мы их вспугнули, поэтому они выпрыгнули из окна и убежали, прихватив женские часы и золотые украшения. Сегодня разговаривал с директором поселка. Они таким образом вчера в пять домов пытались пролезть. Я не думаю, что они знали, к кому лезли. Вчера по их следам шла полиция. Они ушли в лес в сторону Митино. Было уже темно, снег в лесу, их не смогли настигнуть. Полиция оперативно действовала», — сказал Мамедов.

По неподтвержденным данным, общая стоимость украденного — 200 тысяч рублей. 53-летний Ильгар Мамедов — двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный тренер России.

Ранее следователи начали проверку по факту гибели 15-летней спортсменки.