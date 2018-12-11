Объявлен состав сборной России на второй этап Кубка мира

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Союз биатлонистов России (СБР) назвал составы мужской и женской сборных для участия во втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает «Советский спорт».

По информации сайта СБР, под российским флагом в Австрии выступят Александр Логинов (четвертое место в общем зачете Кубка мира), Матвей Елисеев (26), Евгений Гараничев (29), Дмитрий Малышко (35), Эдуард Латыпов и Алексей Слепов (оба — без кубковых очков). У женщин в состав сборной России вошли Ирина Старых (восьмое место), Евгения Павлова (14), Валерия Васнецова (17), Маргарита Васильева (19), Екатерина Юрлова-Перхт, (38) Ульяна Кайшева (50).

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Соревнования пройдут с 13 по 16 декабря. На этапе запланированы по две гонки в личный зачет Кубка мира — спринт и гонка преследования. Также сборные пробегут эстафету.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион не уважает российского биатлониста.