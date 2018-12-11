Легионер «Ак Барса» назвал сына русским именем

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Нападающий казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Джастин Азеведо рассказал о своей жизни в России, передает Sport24.

По словам канадского спортсмена, он чувствует себя в России как дома, и даже назвал своего сына русским имени.

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«Казань — замечательный город, моей жене здесь очень нравится. Здесь есть все удобства, которые нам нужны для комфортного существования. Я думаю, что могу назвать это место домом. Сначала мне было очень тяжело. Другие буквы, ты ничего не понимаешь, но потом я выучил некоторые простые фразы, стал запоминать слова, и стало намного легче. Сейчас я уже могу читать по-русски, правда, порой не понимаю, о чем в тексте речь. Ха-ха. Чувствую ли себя русским? Немного. Мы вот с женой решили назвать сына Алексеем», — сказал Азеведо.

30-летний Азеведо выступает в КХЛ с 2013 года. На его счету 284 (111+173) очка в 372 играх за попрадский «Лев» и «Ак Барс».

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