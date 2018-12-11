Петербургский теннисный турнир признан лучшим соревнованием WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) подвела итоги прошедшего сезона, сообщает «Чемпионат».
Лучшим турниром 2018 года в категории Premier был признан St. Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт-Петербурге.
Соревнования оценивали по таким критериям, как уровень организации, вовлеченность болельщиков, а также степень преданности теннису самими игроками.
«Мы высоко ценим награду WTA и рассматриваем ее как признание заслуг наших партнеров, включая спонсоров и администрацию Санкт-Петербурга, а также всех сотрудников оргкомитета турнира, потому что каждый из них внес свой неоценимый вклад в развитие St. Petersburg Ladies Trophy», — рассказала директор турнира Наталия Камельзон.
В 2018 году в данном соревновании победила чешская теннисистка Петра Квитова.
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