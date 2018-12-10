Слуцкая отреагировала на пожелания смерти от фанатов

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Двукратная чемпионка мира и олимпийский призер по фигурному катанию Ирина Слуцкая ответила на травлю фанатов, передает «Советский спорт».

«Ну что, дорвались псевдопоклонники, готовые словить хайп на правде?! Да, Рика Кихира была сильнее в финале! И она достойный соперник для лидеров! Борьба была всегда, есть и будет в любом спорте. А кто не умеет читать и в каждом слове видит негатив, так обратитесь к психологу, точно поможет! Впереди нас ждет много интересного, а неадекваты, проваливайте куда подальше. Я буду комментировать то, что вижу. Не нравится? Тогда не читайте. «Умники», сидящие задницами на диване», — написала Слуцкая в инстаграме.

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В интервью пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР) бывшая фигуристка выразила мнение, что Елизавета Туктамышева была достойна второго места в соревнованиях одиночниц больше. чем чемпионка Игр-2018 Алина Загитова. Также она отметила, что японка Рика Кихира заслужила победу в финале.

После этого на Слуцкую в соцсетях накинулись фанаты фигурного катания. В комментариях в инстаграме она подверглась оскорблениям, а некоторые пользователи пожелали смерти ей и ее детям.

Победительницей финала Гран-при в женском одиночном катании стала японка Кихира. Второе место заняла Загитова, третье — Туктамышева.

Ранее сообщалось, что фанаты желают смерти экс-фигуристке Слуцкой и ее детям.