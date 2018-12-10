Футболист дортмундской «Боруссии» подорожал на €78 млн за три месяца
Трансферная стоимость атакующего полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо выросла за три месяца с €9,7 млн до €87,9 млн, сообщает «Советский спорт».
Таким образом, 18-летний футболист подорожал на €78,2 млн или на 806 %. Эти данные опубликованы в отчете исследовательского центра CIES Football Observatory после анализа главных европейских футбольных лиг (Англия, Германия, Франция, Италия, Испания)
В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги Санчо провел 14 матчей, в которых забил пять мячей и сделал семь голевых передач.
Топ-5 рейтинга CIES в абсолютных значениях:
1. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — + €78,2 млн
2. Жоау Канселу («Ювентус») — + €46,4 млн
3. Эндрю Робертсон («Ливерпуль») — + €32 млн
4. Ришарлисон («Эвертон») — + €31 млн
5. Тило Керер («Пари Сен-Жермен») — + €30,4 млн
Топ-5 рейтинга CIES в относительных значениях:
1. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — + 806 %
2. Марко Ройс («Боруссия» Д) — + 411 %
3. Мойзе Кен («Ювентус») — + 263 %
4. Якоб Бруун Ларсен («Боруссия» Д) — + 258 %
5. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») — + 237 %