Футболист дортмундской «Боруссии» подорожал на €78 млн за три месяца

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Трансферная стоимость атакующего полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо выросла за три месяца с €9,7 млн до €87,9 млн, сообщает «Советский спорт».

Таким образом, 18-летний футболист подорожал на €78,2 млн или на 806 %. Эти данные опубликованы в отчете исследовательского центра CIES Football Observatory после анализа главных европейских футбольных лиг (Англия, Германия, Франция, Италия, Испания)

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В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги Санчо провел 14 матчей, в которых забил пять мячей и сделал семь голевых передач.

Топ-5 рейтинга CIES в абсолютных значениях:

1. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — + €78,2 млн

2. Жоау Канселу («Ювентус») — + €46,4 млн

3. Эндрю Робертсон («Ливерпуль») — + €32 млн

4. Ришарлисон («Эвертон») — + €31 млн

5. Тило Керер («Пари Сен-Жермен») — + €30,4 млн

Топ-5 рейтинга CIES в относительных значениях:

1. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — + 806 %

2. Марко Ройс («Боруссия» Д) — + 411 %

3. Мойзе Кен («Ювентус») — + 263 %

4. Якоб Бруун Ларсен («Боруссия» Д) — + 258 %

5. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») — + 237 %

Ранее чемпион мира получил травму после автогола.