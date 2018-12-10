Президент «Локомотива» вступился за нападающего своей команды

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Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слова российского журналиста Игоря Рабинера, что форвард Джефферсон Фарфан имел лишний вес перед подписанием контракта с «железнодорожниками», информирует «Советский спорт».

Функционер приложил к своему сообщению снимок с медосмотра футболиста в 2017 году.

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«У разобранного футболиста было шесть кило лишнего веса? Откуда это вранье, расскажите, Игорь? Кто так вас обманул? «Источникам»-диетологам привет», — написал Геркус в своем твиттере.

За полтора года в «Локомотиве» Фарфан провел 56 матчей, забив 19 мячей и сделав девять голевых передач.

Ранее стало известно, что напавший на Глушакова фанат не будет извиняться перед футболистом.